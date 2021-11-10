Олег Знарок
Россия (х)
Знарок покинул расположение сборной России из-за болезни. Его не будет на Кубке Карьяла
10 ноября, 16:14
Олег Знарок уехал из Финляндии в Россию из-за симптомов ОРВИ. Он не останется со сборной на Кубке Карьяла, но продолжит работу с ней дистанционно.
Знарок заявлен тренером-консультантом. «Буду смотреть все игры, общаться с тренерским штабом по видеосвязи. Впереди нас ждет много работы и все самые важные турниры», – сказал он.
Первый матч России пройдет 11 ноября против Финляндии. 13 ноября она сыграет со Швецией, 14-го – с Чехией.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые