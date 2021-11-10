Знарок покинул расположение сборной России из-за болезни. Его не будет на Кубке Карьяла

Олег Знарок уехал из Финляндии в Россию из-за симптомов ОРВИ. Он не останется со сборной на Кубке Карьяла, но продолжит работу с ней дистанционно.

Знарок заявлен тренером-консультантом. «Буду смотреть все игры, общаться с тренерским штабом по видеосвязи. Впереди нас ждет много работы и все самые важные турниры», – сказал он.

Первый матч России пройдет 11 ноября против Финляндии. 13 ноября она сыграет со Швецией, 14-го – с Чехией.



