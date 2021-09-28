Алексей Жамнов будет главным тренером сборной России на Олимпиаде-2022. Брагин и Знарок – консультанты

24 сентября – глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о назначении Олега Знарка на должность главного тренера сборной России на Олимпиаде-2022. Спустя некоторое время помощник президента России Игорь Левитин сказал, что решение по тренеру сборной еще не принято.

28 сентября – главным тренером сборной на Олимпиаду назначен Алексей Жамнов. Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов. Третьяк же сказал:

«Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперед. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог. Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги. При этом важно отметить, что пока официального решения об участии НХЛ еще нет. Как известно, оно будет до 10 января».

Жамнов – победитель ОИ-1992 в статусе игрока. Он тренирует с 2018 года: сначала помогал в «Спартаке»; потом он вошел в тренерский штаб сборной в статусе старшего тренера.