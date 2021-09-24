Олег Знарок
Россия (х)
Знарок будет тренером сборной России по хоккею на Олимпиаде. Он выигрывал с ней золото в 2018 году
час назад
О назначении сказал глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Последним местом работы Олега Знарка был «Спартак», из которого он ушел в марте 2021 года.
Контракт со Знарком рассчитан на год. Бывший главный тренер России Валерий Брагин станет его ассистентом.
- Это не первый раз, когда Знарок возглавляет сборную. Он тренировал ее с 2014 по 2018 год.
- Среди его титулов с Россией – золото Олимпиады-2018, победа на чемпионате мира 2014 года, а также серебро ЧМ-2015 и две бронзы (2016 и 2017).
Олимпиада пройдет в феврале 2022 года. На ней ожидаются игроки НХЛ – из-за ситуации с коронавирусом не было понятно, отпустит ли лига хоккеистов. В начале сентября она объявила, что допустит игроков, но сохранила право на запрет при ухудшении ситуации с ковидом.
На последнем крупном турнире (ЧМ-2021) Россия вылетела в четвертьфинале от Канады.
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