Знарок будет тренером сборной России по хоккею на Олимпиаде. Он выигрывал с ней золото в 2018 году

О назначении сказал глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Последним местом работы Олега Знарка был «Спартак», из которого он ушел в марте 2021 года.

Контракт со Знарком рассчитан на год. Бывший главный тренер России Валерий Брагин станет его ассистентом.

Это не первый раз, когда Знарок возглавляет сборную. Он тренировал ее с 2014 по 2018 год.

Среди его титулов с Россией – золото Олимпиады-2018, победа на чемпионате мира 2014 года, а также серебро ЧМ-2015 и две бронзы (2016 и 2017).

Олимпиада пройдет в феврале 2022 года. На ней ожидаются игроки НХЛ – из-за ситуации с коронавирусом не было понятно, отпустит ли лига хоккеистов. В начале сентября она объявила, что допустит игроков, но сохранила право на запрет при ухудшении ситуации с ковидом.

На последнем крупном турнире (ЧМ-2021) Россия вылетела в четвертьфинале от Канады.