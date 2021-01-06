Как Россия провела эти десять лет в хоккее. Выиграла 4 из 25 турниров. Но медалей больше, чем у канадцев
Молодежная сборная России по хоккею финишировала на МЧМ-2021 четвертой: в полуфинале проиграла 0:5 Канаде, в матче за третье место – 1:4 Финляндии.
Вот как выглядят все хоккейные достижения национальной команды с 2010 года. Сюда включены взрослые и молодежные чемпионаты мира, а еще – Олимпийские игры.
Олимпиады
🥇 В Пхенчхане – победа с драматичным финалом против Германии, в котором Россия проигрывала в меньшинстве еще за минуту до конца.
✖️ В Ванкувере наши проиграли 3:7 Канаде в четвертьфинале. В Сочи – тоже вылет в четвертьфинале (1:3 от Финляндии).
Чемпионаты мира
🥇 Всего две победы – в 2012-м и 2014-м. В финалах – 6:2 над Словакией и 5:2 над Финляндией.
🥈 Еще два финала – в 2010-м наши уступили Чехии 1:2, в 2015-м – Канаде 1:6.
🥉 Трижды Россия завоевывала бронзовые медали.
✖️ Без наград – в 2011-м (четвертое место), в 2013-м и 2018-м (вылеты в 1/4).
Молодежные чемпионаты мира
🥇 Золото одно – в 2011-м. Та самая фееричная победа 5:3 в финале над Канадой, когда в третьем периоде было 0:3.
🥈 Четырежды Россия проигрывала финалы (Швеции, Финляндии, дважды Канаде)
🥉 Еще четыре раза занимала третьи места.
✖️ Без наград оставались трижды. В 2010-м и 2018-м не проходили четвертьфиналы (поражения соответственно от Швейцарии и США), в 2021-м уступили в матче за третье место.
Следующий турнир – ЧМ-2021. Изначально он запланирован на 21 мая – 6 июня в Белоруссии и Латвии.
Бонус – сравнение с Канадой. У нее больше золота, а у нас – медалей.
Даже сложно представить, когда будет наша следующая победа на МЧМ. В обозримом будущем ее не видно(.