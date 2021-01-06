Как Россия провела эти десять лет в хоккее. Выиграла 4 из 25 турниров. Но медалей больше, чем у канадцев

Олимпиады

🥇 В Пхенчхане – победа с драматичным финалом против Германии, в котором Россия проигрывала в меньшинстве еще за минуту до конца.

✖️ В Ванкувере наши проиграли 3:7 Канаде в четвертьфинале. В Сочи – тоже вылет в четвертьфинале (1:3 от Финляндии).

Чемпионаты мира

🥇 Всего две победы – в 2012-м и 2014-м. В финалах – 6:2 над Словакией и 5:2 над Финляндией.

🥈 Еще два финала – в 2010-м наши уступили Чехии 1:2, в 2015-м – Канаде 1:6.

🥉 Трижды Россия завоевывала бронзовые медали.

✖️ Без наград – в 2011-м (четвертое место), в 2013-м и 2018-м (вылеты в 1/4).

Молодежные чемпионаты мира

🥇 Золото одно – в 2011-м. Та самая фееричная победа 5:3 в финале над Канадой, когда в третьем периоде было 0:3.

🥈 Четырежды Россия проигрывала финалы (Швеции, Финляндии, дважды Канаде)

🥉 Еще четыре раза занимала третьи места.

✖️ Без наград оставались трижды. В 2010-м и 2018-м не проходили четвертьфиналы (поражения соответственно от Швейцарии и США), в 2021-м уступили в матче за третье место.

Следующий турнир – ЧМ-2021. Изначально он запланирован на 21 мая – 6 июня в Белоруссии и Латвии.

Бонус – сравнение с Канадой. У нее больше золота, а у нас – медалей.