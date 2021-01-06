Какой мы запомним эту сборную России

Сборная России U20 заняла четвертое место на МЧМ-2021. Она победила на турнире в четырех из семи матчей, заняла второе место в группе, выбила в четвертьфинале ярких немцев. Тут же накладываются два матча с нулем в атаке: еще никогда в истории сборная России не проводила на одном турнире сразу две игры без голов.

На следующий турнир многие из этой сборной уже не приедут. Что мы о ней будем вспоминать:

Цитату Игоря Ларионова перед игрой с Германией : «Штюцле – хороший хоккеист, вопросов нет, но у нас таких хоккеистов 25». И еще одну – уже после поражения от Канады (0:5): «Я не хочу ничего менять в нашем стиле. Это наш хоккей, наш подход».