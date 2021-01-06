Какой мы запомним эту сборную России
Сборная России U20 заняла четвертое место на МЧМ-2021. Она победила на турнире в четырех из семи матчей, заняла второе место в группе, выбила в четвертьфинале ярких немцев. Тут же накладываются два матча с нулем в атаке: еще никогда в истории сборная России не проводила на одном турнире сразу две игры без голов.
На следующий турнир многие из этой сборной уже не приедут. Что мы о ней будем вспоминать:
Цитату Игоря Ларионова перед игрой с Германией: «Штюцле – хороший хоккеист, вопросов нет, но у нас таких хоккеистов 25». И еще одну – уже после поражения от Канады (0:5): «Я не хочу ничего менять в нашем стиле. Это наш хоккей, наш подход».
Настрой Василия Подколзина. Капитан сборной России вошел в число лучших игроков команды на турнире, но по статистике отыграл не так ярко. Зато постоянно поддерживал партнеров: иногда громко мотивировал их прямо на скамейке.
Самоотверженную игру Ярослава Аскарова. В 18 лет этот вратарь проводил уже второй для себя молодежный чемпионат мира. Он пропускал голы в каждом матче, постоянно терял клюшку в полуфинале, но часто спасал и помогал защитникам. Однажды даже сбил судью.
Увлечение книгами от Пономарева. Тот забивал на турнире в первых матчах на групповом этапе и в плей-офф, а параллельно с голами рассказывал о чтении. На МЧМ-2021 Пономарев приехал с целым чемоданом книг.
Музыкальный настрой и любовь к группе «Любэ». В одном из интервью Василий Пономарев рассказал, что в раздевалке перед играми всегда включена песня «Солдат». Перед стартом турнира несколько игроков уже сами пели другую песню.
Взаимозаменяемость игроков. Михаил Абрамов не выходил в двух первых матчах, потом появился – взбодрил второе звено. Бардаков забросил важную шайбу американцам, Кирсанов – шведам. Илья Сафонов посадил на скамейку вратаря США, а потом отличился в игре за бронзу. Лучшим бомбардиром этой сборной стал Родион Амиров. И у него всего шесть очков.
Самоотверженную игру. Василий Подколзин получил болезненный удар в игре с Канадой. Приложили лед, постоял – и вышел на следующую смену. Семену Чистякову прилетело клюшкой по лицу в матче против Швеции. Какое-то время он не играл, но еще до конца матча появился на площадке. Вот в таком виде:
Поражения в главных матчах. Общий результат все-таки не перекрыть. Сборная России проиграла полуфинал Канаде (0:5), а потом сломалась в матче с Финляндией (1:4). Подколзин в обеих играх заработал удаления на четыре минуты, которые повлияли на результат. Сборная России в этих матчах резко разучилась забивать.
Россия не выигрывает золото МЧМ с 2011 года. Но без медалей оставалась только два раза