Захар Бардаков

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Хоккей
Сборная России обыграла США на МЧМ-2021. Пономарев забил дважды
#МЧМ-2021
Хоккей
Бардаков забросил шайбу в ворота США на МЧМ-2021. У него один гол в сезоне КХЛ
#Захар Бардаков
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#Россия U20
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