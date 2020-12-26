Захар Бардаков
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Бардаков забросил шайбу в ворота США на МЧМ-2021. У него один гол в сезоне КХЛ
7 минут назад
Захар Бардаков забил второй гол России U20 в игре против США U20 на МЧМ-2021.
Бардакову 19 лет. Сезон-2020/21 стал для него первым во взрослом хоккее. Бардаков ездил на Кубок Карьяла в составе молодежной сборной.
Захар Бардаков провел 27 матчей за «Витязь» в КХЛ. Его статистика: 1 гол, 1 ассист, полезность -4.
Таким был первый гол Бардакова во взрослом хоккее: «Моя шайба – да, «подледная» получилась. Два рикошета».
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