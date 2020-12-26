Пономарев – автор первого гола России на МЧМ-2021

МЧМ-2021 проходит в Эдмонтоне с 25 декабря по 6 января. Россия играет на турнире в группе с США, Чехией, Австрией и Швецией.

Перед турниром сборная России провела товарищеский матч с Канадой, где проиграла со счетом 0:1.

До МЧМ-2021 Россия проигрывала США на пяти турнирах подряд. Три раза это было в плей-офф, дважды – на групповом этапе.

Полный календарь МЧМ-2021 по хоккею