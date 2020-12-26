Василий Пономарев
МЧМ-2021
Хоккей
Россия U20
США U20
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#Василий Пономарев #МЧМ-2021 #Россия U20 #Хоккей #США U20

Пономарев – автор первого гола России на МЧМ-2021

час назад

Василий Пономарев открыл счет в первом периоде игры России и США на МЧМ-2021. На клубном уровне Пономарев играет за «Шоуиниган» в юниорской лиге Квебека.

Он имеет контракт с «Каролиной».

МЧМ-2021 проходит в Эдмонтоне с 25 декабря по 6 января. Россия играет на турнире в группе с США, Чехией, Австрией и Швецией.

Перед турниром сборная России провела товарищеский матч с Канадой, где проиграла со счетом 0:1.

До МЧМ-2021 Россия проигрывала США на пяти турнирах подряд. Три раза это было в плей-офф, дважды – на групповом этапе.

Полный календарь МЧМ-2021 по хоккею

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