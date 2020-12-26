МЧМ-2021
Хоккей
Илья Сафонов
Василий Пономарев
Захар Бардаков
Спенсер Найт
Россия U20
США U20
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#МЧМ-2021 #Василий Пономарев #Россия U20 #Спенсер Найт #Захар Бардаков #Хоккей #Илья Сафонов #США U20

Сборная России обыграла США на МЧМ-2021. Пономарев забил дважды

2 часа назад

Россия U20 и США U20 сыграли матч на МЧМ-2021. Все закончилось со счетом 5:3. Василий Пономарев забил первый гол России на турнире. Потом он оформил дубль.

Захар Бардаков и Илья Сафонов тоже отметились шайбами. Егор Чинахов забил уже в пустые ворота.

Вратарь Спенсер Найт заменился после четвертого гола России.

МЧМ-2021 проходит в канадском Эдмонтоне. Даты проведения турнира: 25 декабря – 6 января.

Россия играет в группе с США, Австрией, Чехией и Швецией. Четыре лучшие команды из группы выходят в плей-офф турнира.

До этого Россия не обыгрывала США на МЧМ в пяти матчах подряд.

Полный календарь МЧМ-2021 по хоккею

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