Сборная России обыграла США на МЧМ-2021. Пономарев забил дважды

Россия U20 и США U20 сыграли матч на МЧМ-2021. Все закончилось со счетом 5:3. Василий Пономарев забил первый гол России на турнире. Потом он оформил дубль.

Захар Бардаков и Илья Сафонов тоже отметились шайбами. Егор Чинахов забил уже в пустые ворота.

Вратарь Спенсер Найт заменился после четвертого гола России.