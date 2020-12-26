МЧМ-2021
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Сборная России обыграла США на МЧМ-2021. Пономарев забил дважды
2 часа назад
Россия U20 и США U20 сыграли матч на МЧМ-2021. Все закончилось со счетом 5:3. Василий Пономарев забил первый гол России на турнире. Потом он оформил дубль.
Захар Бардаков и Илья Сафонов тоже отметились шайбами. Егор Чинахов забил уже в пустые ворота.
Вратарь Спенсер Найт заменился после четвертого гола России.
МЧМ-2021 проходит в канадском Эдмонтоне. Даты проведения турнира: 25 декабря – 6 января.
Россия играет в группе с США, Австрией, Чехией и Швецией. Четыре лучшие команды из группы выходят в плей-офф турнира.
До этого Россия не обыгрывала США на МЧМ в пяти матчах подряд.
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