Илья Сафонов

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Хоккей
«Авангард» выиграл у «Ак Барса» и вышел в финал Кубка Гагарина КХЛ
#Кубок Гагарина
Хоккей
Сафонов забил второй гол на МЧМ-2021. Первый был еще в игре с США
#Илья Сафонов
Хоккей
Сборная России обыграла США на МЧМ-2021. Пономарев забил дважды
#МЧМ-2021
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Пацан из «Ак Барса» в 19 лет сыграл лучший матч в жизни. Тремя пасами почти вытащил клуб в финал КХЛ
#Илья Сафонов
Какой мы запомним эту сборную России
#Россия U20
Что мы узнали о сборной России за четыре матча МЧМ: задумка с буллитом, музыка и книги
#Россия U20
Кто все эти молодые хоккеисты России, которые забили шесть голов Финляндии
#Россия (х)
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