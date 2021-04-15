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#Кубок Гагарина #КХЛ #Плей-офф КХЛ #Илья Сафонов #Хоккей #Авангард #Ак Барс #Оливер Каски

«Авангард» выиграл у «Ак Барса» и вышел в финал Кубка Гагарина КХЛ

41 минуту назад

«Авангард» выиграл у «Ак Барса» в овертайме седьмого матча финала Востока. Счет в серии и в матче – 4:3.

Победную шайбу забросил защитник Оливер Каски. В этой игре он дважды забил. До этого у Каски был гол в матче с «Автомобилистом».

За «Ак Барс» в трех шайбах поучаствовал 19-летний Илья Сафонов. Он сделал три голевые передачи. Это первые очки Сафонова в плей-офф КХЛ.

В финале Кубка Гагарина «Авангард» сыграет против ЦСКА.

Где смотреть матчи ЦСКА и «Авангарда» в финале Кубка Гагарина КХЛ

Расписание финала Кубка Гагарина КХЛ, где сыграют ЦСКА и «Авангард» 

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