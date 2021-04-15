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«Авангард» выиграл у «Ак Барса» и вышел в финал Кубка Гагарина КХЛ
41 минуту назад
«Авангард» выиграл у «Ак Барса» в овертайме седьмого матча финала Востока. Счет в серии и в матче – 4:3.
Победную шайбу забросил защитник Оливер Каски. В этой игре он дважды забил. До этого у Каски был гол в матче с «Автомобилистом».
За «Ак Барс» в трех шайбах поучаствовал 19-летний Илья Сафонов. Он сделал три голевые передачи. Это первые очки Сафонова в плей-офф КХЛ.
В финале Кубка Гагарина «Авангард» сыграет против ЦСКА.
Где смотреть матчи ЦСКА и «Авангарда» в финале Кубка Гагарина КХЛ
Расписание финала Кубка Гагарина КХЛ, где сыграют ЦСКА и «Авангард»
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