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#Кубок Гагарина #КХЛ #Плей-офф КХЛ #Хоккей #Авангард #ЦСКА (х)

Где смотреть матчи ЦСКА и «Авангарда» в финале Кубка Гагарина КХЛ

27 минут назад

ЦСКА и «Авангард» сыграют в финале Кубка Гагарина. Матчи начнутся с 18 апреля 2021 года.

КХЛ ТВ и «Матч ТВ» проведут трансляции всех финальных матчей КХЛ.

Из-за сетки трансляций КХЛ сдвинула начало первого матча финала. 18 апреля он начнется в 18:00 по Москве. Так сделано, чтобы «Матч ТВ» перед этим в прямом эфире показал трансляцию Формулы 1.

ЦСКА начнет серию на домашней площадке.

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