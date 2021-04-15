Где смотреть матчи ЦСКА и «Авангарда» в финале Кубка Гагарина КХЛ

ЦСКА и «Авангард» сыграют в финале Кубка Гагарина. Матчи начнутся с 18 апреля 2021 года.

КХЛ ТВ и «Матч ТВ» проведут трансляции всех финальных матчей КХЛ.

Из-за сетки трансляций КХЛ сдвинула начало первого матча финала. 18 апреля он начнется в 18:00 по Москве. Так сделано, чтобы «Матч ТВ» перед этим в прямом эфире показал трансляцию Формулы 1.

ЦСКА начнет серию на домашней площадке.