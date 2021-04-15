Пацан из «Ак Барса» в 19 лет сыграл лучший матч в жизни. Тремя пасами почти вытащил клуб в финал КХЛ

«Авангард» победил «Ак Барс» и вышел в финал Кубка Гагарина. Там он сыграет с ЦСКА.

ЦСКА завершил финал Запада в шести матчах. «Ак Барсу» и «Авангарду» потребовалось семь игр. В решающем матче «Авангард» выиграл со счетом 4:3 в овертайме. 19-летний Илья Сафонов поучаствовал во всех трех голах «Ак Барса» в основное время. В каждом из них у него был ассист.

Почему пасы 19-летнего парня так важны:

📌 До этого он вообще не набирал очки в плей-офф КХЛ. Этот сезон стал первым для Сафонова на взрослом уровне. Его максимальное игровое время за матч в Кубке Гагарина – 12 минут.

📌 В регулярном сезоне Сафонов часто мелькал в составе «Ак Барса». Он провел там 37 матчей, где набрал четыре очка (2+2). За одну игру с «Авангардом» Сафонов почти перекрыл эти показатели.

📌 Во всей серии с «Авангардом» у «Ак Барса» были проблемы с результативностью. Клуб ни в одном из матчей не забрасывал больше двух шайб. Когда подключился Сафонов, все сразу наладилось (пусть и не повлияло на результат).