Пацан из «Ак Барса» в 19 лет сыграл лучший матч в жизни. Тремя пасами почти вытащил клуб в финал КХЛ
«Авангард» победил «Ак Барс» и вышел в финал Кубка Гагарина. Там он сыграет с ЦСКА.
ЦСКА завершил финал Запада в шести матчах. «Ак Барсу» и «Авангарду» потребовалось семь игр. В решающем матче «Авангард» выиграл со счетом 4:3 в овертайме. 19-летний Илья Сафонов поучаствовал во всех трех голах «Ак Барса» в основное время. В каждом из них у него был ассист.
Почему пасы 19-летнего парня так важны:
📌 До этого он вообще не набирал очки в плей-офф КХЛ. Этот сезон стал первым для Сафонова на взрослом уровне. Его максимальное игровое время за матч в Кубке Гагарина – 12 минут.
📌 В регулярном сезоне Сафонов часто мелькал в составе «Ак Барса». Он провел там 37 матчей, где набрал четыре очка (2+2). За одну игру с «Авангардом» Сафонов почти перекрыл эти показатели.
📌 Во всей серии с «Авангардом» у «Ак Барса» были проблемы с результативностью. Клуб ни в одном из матчей не забрасывал больше двух шайб. Когда подключился Сафонов, все сразу наладилось (пусть и не повлияло на результат).
Впервые мы упоминали Сафонова в материале о сборной России. Тогда на финский этап взрослого Евротура поехала молодежная сборная. Сафонов был ее частью и очень скромно воспринимал вызов: «Приятно, что в меня поверили». И набрал три очка за три игры.
Массово никто не слышал о Сафонове до МЧМ-2021. Перед турниром сборная России проводила товарищеский матч с Канадой. Там из-за травмы вылетел капитан канадцев Кирби Дак. В том моменте он проводил силовой прием именно против Сафонова.
В «Ак Барсе» Сафонов сыграл в одном звене с Зариповым. Потом анализировал: «С ним нужно больше играть, следить за ним, за его решениями, чтобы потом хорошо понимать. Был момент, когда он мне отдавал, но я не «прочитал» эту ситуацию. А в другой ситуации уже я переиграл всех, но отдал не ему, а Диме Юдину на синюю линию. Надо было ему отдать, он бы решил».
Перед плей-офф «Ак Барс» подстраховался, чтобы Сафонова в будущем никто не увел. Клуб продлил с ним контракт до 30 апреля 2024 года. В системе «Ак Барса» Сафонов играет с 2018 года. В сезоне-2019/20 он дебютировал за взрослую команду – сыграл четыре секунды.
«Авангард» выиграл у «Ак Барса» и вышел в финал Кубка Гагарина КХЛ