Рекордсмен «Авангарда» забросил шайбу с отрицательного угла. Просто кинул ее в щитки вратаря

Рид Буше играет в «Авангарде» первый сезон. Он приехал из НХЛ, где выступал за «Нью-Джерси», «Нэшвилл» и «Ванкувер». Чаще Буше играл в АХЛ – был там вторым бомбардиром прошлого сезона. Уже в России Буше рассказывал, что игра в КХЛ и АХЛ для него особо не отличается: «Стиль Хартли схож с тем, во что я играл всю жизнь».

В «Авангарде» Буше сразу раскрылся: за 51 матч регулярного сезона он набрал 48 очков (24+24). В плей-офф Буше чередует матчи с голами и ассистами. Он пропустил стартовые игры серии с «Автомобилистом», а потом ворвался с голами и ассистами. До него рекордной в «Авангарде» была серия из десяти матчей с очками подряд. Ее делали Ягр и Бек.

Буше – лучший бомбардир и снайпер «Авангарда» в регулярном сезоне. В плей-офф «Авангард» выигрывает у «Металлурга» в серии со счетом 2:1. Там героем «Авангарда» неожиданно стал еще один легионер. Вратарь Шимон Грубец начинал плей-офф в резерве, а за две игры в серии с «Металлургом» пропустил только одну шайбу.

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Что еще умеет Рид Буше: