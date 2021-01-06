Сафонов забил второй гол на МЧМ-2021. Первый был еще в игре с США

Илья Сафонов открыл счет в игре России U20 и Финляндии U20 на МЧМ-2021. Для Сафонова это второй гол на турнире.

Его первая шайба была в матче против США (5:3) на групповом этапе. Ей сборная России начинала выступление на МЧМ-2021.

На клубном уровне Илья Сафонов играет за «Ак Барс». В сезоне-2020/21 он провел 22 матча в КХЛ, где сделал один результативный пас. Сафонову 19 лет.

Грицюк не вышел на матч за третье место. Его свитер висит на скамейке сборной России