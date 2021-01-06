Илья Сафонов
МЧМ-2021
Хоккей
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Сафонов забил второй гол на МЧМ-2021. Первый был еще в игре с США
13 часов назад
Илья Сафонов открыл счет в игре России U20 и Финляндии U20 на МЧМ-2021. Для Сафонова это второй гол на турнире.
Его первая шайба была в матче против США (5:3) на групповом этапе. Ей сборная России начинала выступление на МЧМ-2021.
На клубном уровне Илья Сафонов играет за «Ак Барс». В сезоне-2020/21 он провел 22 матча в КХЛ, где сделал один результативный пас. Сафонову 19 лет.
Грицюк не вышел на матч за третье место. Его свитер висит на скамейке сборной России
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