Илья Сафонов
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#Илья Сафонов #Россия U20 #МЧМ-2021 #Хоккей #Финляндия U20

Сафонов забил второй гол на МЧМ-2021. Первый был еще в игре с США

13 часов назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Илья Сафонов открыл счет в игре России U20 и Финляндии U20 на МЧМ-2021. Для Сафонова это второй гол на турнире.

Его первая шайба была в матче против США (5:3) на групповом этапе. Ей сборная России начинала выступление на МЧМ-2021.

На клубном уровне Илья Сафонов играет за «Ак Барс». В сезоне-2020/21 он провел 22 матча в КХЛ, где сделал один результативный пас. Сафонову 19 лет.

Грицюк не вышел на матч за третье место. Его свитер висит на скамейке сборной России

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