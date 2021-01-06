Арсений Грицюк
МЧМ-2021
Хоккей
Россия U20
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#Арсений Грицюк #Россия U20 #МЧМ-2021 #Хоккей

Грицюк не вышел на матч за третье место. Его свитер висит на скамейке сборной России

13 часов назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная России U20 играет с Финляндией U20 матч за третье место на МЧМ-2021. Игру пропускает Арсений Грицюк. Он получил травму в игре с Канадой (0:5) в полуфинале.

Грицюк провел на турнире шесть матчей, в которых набрал четыре очка. Свою единственную шайбу он забросил в матче с Австрией (7:1) на групповом этапе.

Свитер Грицюка висит на скамейке сборной России. Похожая история была с немецким хоккеистом Якубом Боржецким, который весь турнир просидел в гостинице из-за коронавируса.

На скамейке Германии висит свитер игрока, который сидит на карантине во время МЧМ

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