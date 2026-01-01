Арсений Грицюк

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Хоккей
Грицюк не вышел на матч за третье место. Его свитер висит на скамейке сборной России
#Арсений Грицюк
Все новости
Материалы
Хоккейный состав России на Олимпиаду-2022: нет лучших бомбардиров КХЛ, попали 20-летний форвард и резервист СКА
#Россия (х)
Все материалы