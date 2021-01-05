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Хоккей
Игорь Ларионов
Андре Туриньи
Канада U20
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#Россия U20 #МЧМ-2021 #Канада U20 #Игорь Ларионов #Хоккей #Андре Туриньи

Канада разгромила Россию, потому что была лучше во всем

17 часов назад
Александр Плеханов

Коннор Макмайкл празднует шайбу в полуфинале МЧМ. Он забивал России на двух турнирах подряд.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Канада U20 победила Россию U20 со счетом 5:0 в полуфинале МЧМ-2021. Канадцы выиграли все возможные противостояния, которые случились в этой игре.

Канада разгромила Россию в полуфинале МЧМ-2021

Канада VS Россия. Канадцы играют лучше на всем МЧМ-2021. Они забросили 41 шайбу за шесть матчей на турнире, ни разу не пропустили в равных составах. Игроки сборной России в этом матче два периода искали банальный способ по выходу из зоны. Вспышками что-то получалось у отдельных игроков, но командой канадцы все равно выглядели интереснее.

Андре Туриньи VS Игорь Ларионов. Главный тренер сборной Канады не кидался громкими цитатами о таланте сборной. Канада грамотно отыграла четвертьфинал с Чехией, где в третьем периоде откатилась к воротам и сэкономила силы. Туриньи придумал решение против комбинационного хоккея сборной России. Хотите шайбу – мы вам ее просто не дадим.

Девон Леви VS Ярослав Аскаров. Канадский вратарь не пропустил ни одного гола за два матча в плей-офф. В игре с Россией у него просто не было ошибок. Леви стал лучшим игроком в составе Канады. Аскаров в этот момент постоянно терял клюшку – так, что у нее даже появился аккаунт в твиттере. Леви играл так уверенно, что даже чуть не забил.

Аскаров постоянно терял клюшку в игре с Канадой. Находил – и Россия пропускала

Дилан Козенс VS Василий Подколзин. В этих двух игроках можно объединить всех лидеров каждой сборной. Организаторы турнира признали Подколзина лучшим игроком матча с Канадой. Хотя в этой игре он запомнился только удалением, которое канадцы превратили в третий гол в матче. Козенс только закрепился в статусе главного бомбардира Канады.

«Чемпионат» опубликовал слова Ларионова после матча. Он считает провал на старте главной причиной поражения: «Надо отдать должное Канаде, они были свежее, быстрее и резче. Канадцы создавали моменты, вчетвером откатывались в обороне, держали шайбу. Мы не ожидали такого начала».

Сборная России по-настоящему включилась только раз за матч: когда получила большинство и быстро его реализовала. Позже судьи посмотрели повтор по тренерскому запросу – и увидели офсайд во время входа в зону. Ларионов подзывал к себе арбитров, команда спорила, но шайба все равно была отменена. Больше Россия не забивала.

Россия впервые не забила в двух матчах на МЧМ. Такого не было даже во времена СССР

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НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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