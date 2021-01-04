Почему Ларионов – профессор: играл в шахматы в раздевалке, был тренером на льду, носил круглые очки

Сборную России U20 на МЧМ-2021 тренирует Игорь Ларионов. Он работал в тренерском штабе молодежки с 2019 года, а летом 2020-го стал главным тренером. Даже в публикациях на официальном сайте ФХР упоминается прозвище Ларионова – профессор. Так пошло еще со времен СССР, когда Ларионов заиграл в ЦСКА и уехал в НХЛ.

Игорь Рабинер специально для официального сайта НХЛ спрашивал у Ларионова по поводу появления его прозвища. Оказалось, что еще во время выступления за ЦСКА так его первым назвал Вячеслав Фетисов. Ларионов играл за ЦСКА до 1989 года, потом уехал в «Ванкувер». Перед отъездом Ларионов был признан лучшим игроком СССР.

Бывший игрок «Детройта» Кирк Молтби рассказывал, почему Ларионову идеально подходит это прозвище: «Это классный человек, очень вежливый. Он делал то, что, возможно, большинству из нас следовало бы делать. Читал книгу и изучал что-то новое, когда мы ходили на фильмы. К ужину у него всегда была хорошая бутылка вина. Еще он вечно играл в шахматы».