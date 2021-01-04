Почему Ларионов – профессор: играл в шахматы в раздевалке, был тренером на льду, носил круглые очки
Сборную России U20 на МЧМ-2021 тренирует Игорь Ларионов. Он работал в тренерском штабе молодежки с 2019 года, а летом 2020-го стал главным тренером. Даже в публикациях на официальном сайте ФХР упоминается прозвище Ларионова – профессор. Так пошло еще со времен СССР, когда Ларионов заиграл в ЦСКА и уехал в НХЛ.
Игорь Рабинер специально для официального сайта НХЛ спрашивал у Ларионова по поводу появления его прозвища. Оказалось, что еще во время выступления за ЦСКА так его первым назвал Вячеслав Фетисов. Ларионов играл за ЦСКА до 1989 года, потом уехал в «Ванкувер». Перед отъездом Ларионов был признан лучшим игроком СССР.
Бывший игрок «Детройта» Кирк Молтби рассказывал, почему Ларионову идеально подходит это прозвище: «Это классный человек, очень вежливый. Он делал то, что, возможно, большинству из нас следовало бы делать. Читал книгу и изучал что-то новое, когда мы ходили на фильмы. К ужину у него всегда была хорошая бутылка вина. Еще он вечно играл в шахматы».
Ларионов увлекся с шахматами с шести лет. Потом постоянно играл с партнерами по командам НХЛ – даже в раздевалке. Сам позже вспоминал: «Сколько раз проигрывал? Один». О шахматах он рассказывал и перед МЧМ-2021, когда думал о настольных играх для команды: «Они могут быть одной из игр для ребят, но для изучения стратегий нужно время».
Никлас Лидстрем считается одним из самых умных игроков в истории НХЛ. Он тоже вспоминал прозвище Ларионова: «Это словно профессор хоккейной науки». Лидстрем рассказывал, что Ларионов подсадил хоккеистов НХЛ на тренировки с футбольным мячом. Ларионов говорил, что выбрал бы футбол, если бы не хоккейная карьера: «С удовольствием стал бы футболистом».
Сайт ФХР пишет о прозвище Ларионова: «Так его назвали за отточенную технику и потрясающее понимание игры». «Р-Спорт» вспоминал, что этот статус закрепился за Ларионовым в «Детройте». Там он опекал молодых игроков, а за пределами площадки носил очки с круглыми стеклами в проволочной оправе.
Скотти Боумен и Сергей Федоров считают Ларионова одним из умнейших людей, которых встречали. Боумен даже называл Ларионова играющим тренером, потому что тот все время принимал правильные решения во время матчей. Ларионов дважды выигрывал Олимпиаду, три раза побеждал в Кубке Стэнли и восемь раз – в чемпионате СССР.
Сейчас Игорю Ларионову 60 лет. Роль главного тренера молодежки – первая самостоятельная работа в его карьере. Так Ларионов рассуждает о современном хоккее: «Закатываю глаза, когда люди говорят о быстроте хоккея и новых сложных системах. Главное – это не быстрое катание, а быстрота ваших мыслей».
Россия – единственный полуфиналист МЧМ-2021, у которого нет сухих матчей
Классный тренер все-таки этот Ларионов. Верим в нашу молодежку.