Илья Сафонов

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«Авангард» выиграл у «Ак Барса» и вышел в финал Кубка Гагарина КХЛ
#Кубок Гагарина
Хоккей
Сафонов забил второй гол на МЧМ-2021. Первый был еще в игре с США
#Илья Сафонов
Хоккей
Сборная России обыграла США на МЧМ-2021. Пономарев забил дважды
#МЧМ-2021