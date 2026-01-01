Илья Сафонов

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Пацан из «Ак Барса» в 19 лет сыграл лучший матч в жизни. Тремя пасами почти вытащил клуб в финал КХЛ
#Илья Сафонов
Какой мы запомним эту сборную России
#Россия U20
Что мы узнали о сборной России за четыре матча МЧМ: задумка с буллитом, музыка и книги
#Россия U20
Кто все эти молодые хоккеисты России, которые забили шесть голов Финляндии
#Россия (х)