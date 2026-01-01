Захар Бардаков

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Сборная России обыграла США на МЧМ-2021. Пономарев забил дважды
#МЧМ-2021
Хоккей
Бардаков забросил шайбу в ворота США на МЧМ-2021. У него один гол в сезоне КХЛ
#Захар Бардаков