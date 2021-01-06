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#Россия U20 #МЧМ-2021 #Хоккей

Россия заняла четвертое место на МЧМ-2021

11 часов назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная России U20 проиграла Финляндии U20 (1:4) в матче за третье место на МЧМ-2021.

Итоги турнира для России:

🇷🇺 Второе место в группе.

🇷🇺 Два сухих поражения за турнир: от Чехии (0:2) и Канады (0:5).

🇷🇺 Разница шайб за семь матчей – 19:19.

🇷🇺 Самая крупная победа – 7:1 (Австрия).

🇷🇺 Лучший бомбардир – Родион Амиров (6 очков).

Россия впервые не забила в двух матчах на МЧМ. Такого не было даже во времена СССР

Финляндия обыграла Россию в матче за третье место на МЧМ-2021

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