Россия U20
МЧМ-2021
Хоккей
Россия заняла четвертое место на МЧМ-2021
11 часов назад
Сборная России U20 проиграла Финляндии U20 (1:4) в матче за третье место на МЧМ-2021.
Итоги турнира для России:
🇷🇺 Второе место в группе.
🇷🇺 Два сухих поражения за турнир: от Чехии (0:2) и Канады (0:5).
🇷🇺 Разница шайб за семь матчей – 19:19.
🇷🇺 Самая крупная победа – 7:1 (Австрия).
🇷🇺 Лучший бомбардир – Родион Амиров (6 очков).
Россия впервые не забила в двух матчах на МЧМ. Такого не было даже во времена СССР
Финляндия обыграла Россию в матче за третье место на МЧМ-2021
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