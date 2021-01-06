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Каспери Капанен
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#Россия U20 #МЧМ-2021 #Хоккей #Каспери Капанен #Финляндия U20

Финляндия обыграла Россию в матче за третье место на МЧМ-2021

11 часов назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная России U20 сыграла с Финляндией U20 в матче за третье место на МЧМ-2021. Единственную шайбу в составе сборной России забросил Илья Сафонов

Финляндия выиграла матч со счетом 4:1. Два гола финны забили в пустые ворота. Для сборной России это третье поражение на турнире.

Форвард Финляндии Петман забросил первую шайбу на МЧМ-2021. В матче против России

В полуфинале МЧМ-2021 Россия проиграла Канаде (0:5), Финляндия – США (3:4). За весь турнир сборная Финляндии имеет два поражения.

До этого последняя встреча команд была на МЧМ-2016, где Финляндия обыграла Россию в финале (4:3, ОТ). Тогда победную шайбу забросил Каспери Капанен, который сейчас принадлежит «Питтсбургу».

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