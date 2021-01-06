Микко Петман
МЧМ-2021
Хоккей
Россия U20
Финляндия U20
Форвард Финляндии Петман забросил первую шайбу на МЧМ-2021. В матче против России
11 часов назад
Сборная России U20 играет с Финляндией U20 в матче за третье место на МЧМ-2021. Финны вышли вперед в третьем периоде, когда забил Микко Петман.
До этой игры Петман имел в активе два ассиста за весь турнир. Гол в ворота сборной России стал для него первым на МЧМ-2021.
Петману 19 лет. На клубном уровне он играет за финский «Лукко».
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