Россия U20
МЧМ-2021
Хоккей
Ярослав Аскаров
Артур Ахтямов
Антон Лунделл
Финляндия U20
Сборная России пропускала голы во всех матчах на МЧМ-2021
12 часов назад
Сборная России U20 играет с Финляндией U20 в матче за третье место на МЧМ-2021. Во втором периоде за Финляндию забил капитан Антон Лунделл.
Россия пропускала голы во всех семи матчах на турнире. Германия и Австрия забили по одной шайбе, Канада – сразу пять.
В шести играх в воротах сборной России играл Ярослав Аскаров. В матче с Австрией выходил Артур Ахтямов.
Сафонов забил второй гол на МЧМ-2021. Первый был еще в игре с США
Грицюк не вышел на матч за третье место. Его свитер висит на скамейке сборной России
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые