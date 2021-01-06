Сборная России пропускала голы во всех матчах на МЧМ-2021

Сборная России U20 играет с Финляндией U20 в матче за третье место на МЧМ-2021. Во втором периоде за Финляндию забил капитан Антон Лунделл.

Россия пропускала голы во всех семи матчах на турнире. Германия и Австрия забили по одной шайбе, Канада – сразу пять.

В шести играх в воротах сборной России играл Ярослав Аскаров. В матче с Австрией выходил Артур Ахтямов.

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