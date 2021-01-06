Россия U20
МЧМ-2021
Хоккей
Ярослав Аскаров
Артур Ахтямов
Антон Лунделл
Финляндия U20
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия U20 #МЧМ-2021 #Ярослав Аскаров #Хоккей #Антон Лунделл #Артур Ахтямов #Финляндия U20

Сборная России пропускала голы во всех матчах на МЧМ-2021

12 часов назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная России U20 играет с Финляндией U20 в матче за третье место на МЧМ-2021. Во втором периоде за Финляндию забил капитан Антон Лунделл.

Россия пропускала голы во всех семи матчах на турнире. Германия и Австрия забили по одной шайбе, Канада – сразу пять.

В шести играх в воротах сборной России играл Ярослав Аскаров. В матче с Австрией выходил Артур Ахтямов.

Сафонов забил второй гол на МЧМ-2021. Первый был еще в игре с США

Грицюк не вышел на матч за третье место. Его свитер висит на скамейке сборной России

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Какой мы запомним эту сборную России
Подколзин провалил МЧМ по статистике, но заслуженно стал лучшим игроком России
Канада разгромила Россию, потому что была лучше во всем
Почему Ларионов – профессор: играл в шахматы в раздевалке, был тренером на льду, носил круглые очки
Аскаров постоянно терял клюшку в игре с Канадой. Находил – и Россия пропускала
Аскаров владеет клюшкой на уровне полевого игрока. Финтит за воротами и начинает атаки сборной
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия U20
#МЧМ-2021
#Ярослав Аскаров
#Хоккей
#Антон Лунделл
#Артур Ахтямов
#Финляндия U20