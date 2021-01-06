Россия не выигрывает золото МЧМ с 2011 года. Но без медалей оставалась только два раза

Сборная России U20 проиграла матч за бронзу на МЧМ-2021. В матче за третье место ее разгромила Финляндия U20 (4:1).

Последняя победа на МЧМ у сборной была в 2011 году. Тогда в финале она обыграла Канаду со счетом 5:3.

Потом Россия четыре раза становилась серебряным призером и столько же раз брала бронзовые медали.

В предыдущий раз сборная осталась без медалей МЧМ в 2018 году. На том турнире она проиграла в четвертьфинале американцам (2:4).

Россия заняла четвертое место на МЧМ-2021

Финляндия обыграла Россию в матче за третье место на МЧМ-2021