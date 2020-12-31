Швеция 14 лет не проигрывала в группе МЧМ. Россия испортила великий рекорд
Россия U20 обыграла Швецию U20 на МЧМ-2021 (4:3, ОТ). Для России это был последний матч на групповом этапе. Победа позволила ей занять первое место в группе, а заодно и прервать рекордную серию Швеции. Шведы не проигрывали на групповом этапе МЧМ с 2006 года. За это время они сыграли там 54 победных матча. Учитываются победы в овертаймах и по буллитам.
Последнее поражение Швеции в группе МЧМ было 31 декабря 2006 года. Тогда шведы уступили сборной США (2:3 ОТ). Интересно, что с того момента Швеция только один раз стала победителем всего турнира. Это случилось в 2012-м, когда Швеция обыграла в финале Россию (1:0). Чемпионский гол забил Мика Зибанежад, который сейчас играет за «Рейнджерс».
Для россиян тот матч в 2012-м был последним, когда сборная не забила в игре МЧМ. Потом началась восьмилетняя голевая серия, которая тоже прервалась в группе МЧМ-2021. Матч против Чехии (0:2) – единственное поражение россиян на групповом этапе. И там все закончилось без голов от России: чешский вратарь Паржик отбил 30 бросков.
Шведский игрок Самуэль Фагемо вспоминал победную серию шведов год назад: «Это ничего не значит. Мы просто играем каждую игру – одну за одной. Просто играем в хоккей, понимаете?» Ранее о ней говорил Оскар Линдблом: «Я не знал об этом до сегодняшнего дня, но мы хотим побеждать в каждом матче. Стараемся думать о следующих играх, а не о прошлом».
Вопросы к победной серии шведов были в сравнении с их статистикой в плей-офф. С 2006 года Швеция сыграла шесть финалов МЧМ, где пять раз проиграла. Общие достижения на МЧМ за время победной серии: одна победа, пять серебряных медалей, две бронзовые. Бронза была и на МЧМ-2020, где Швеция проиграла в полуфинале сборной России (4:5 ОТ).
theScore.com прогнозировал перед МЧМ-2021, что именно сейчас серия может прерваться. Причины: календарь и потери. Швеция начинала турнир с двух матчей против Чехии и Австрии. Дальше – две игры за сутки против России и США. Четыре важных игрока и главный тренер вылетели из турнира с положительными тестами на коронавирус.
В составе Швеции все равно оставались лидеры, которую сделали эту сборную звездной. Лукас Рэймонд и Александр Хольц – главные из них. Именно Хольц забросил вторую шайбу в матче с Россией, когда правильно сориентировался в пространстве. Попал в штангу, потом добил уже с нулевого угла – пульнул шайбу в ворота рикошетом от Аскарова.
У России тоже была потеря перед игрой против Швеции. Еще в матче с Австрией травму получил Егор Чинахов. В составе на Швецию его заменил Михаил Абрамов. Именно Абрамов сделал голевую передачу на Афанасьева в моменте с первым голом сборной России.
Амиров – лучший игрок сборной России в игре против Швеции
Еще в этой игре от россиян залетала такая красота: