Швеция 14 лет не проигрывала в группе МЧМ. Россия испортила великий рекорд

Россия U20 обыграла Швецию U20 на МЧМ-2021 (4:3, ОТ). Для России это был последний матч на групповом этапе. Победа позволила ей занять первое место в группе, а заодно и прервать рекордную серию Швеции. Шведы не проигрывали на групповом этапе МЧМ с 2006 года. За это время они сыграли там 54 победных матча. Учитываются победы в овертаймах и по буллитам.

Последнее поражение Швеции в группе МЧМ было 31 декабря 2006 года. Тогда шведы уступили сборной США (2:3 ОТ). Интересно, что с того момента Швеция только один раз стала победителем всего турнира. Это случилось в 2012-м, когда Швеция обыграла в финале Россию (1:0). Чемпионский гол забил Мика Зибанежад, который сейчас играет за «Рейнджерс».

Для россиян тот матч в 2012-м был последним, когда сборная не забила в игре МЧМ. Потом началась восьмилетняя голевая серия, которая тоже прервалась в группе МЧМ-2021. Матч против Чехии (0:2) – единственное поражение россиян на групповом этапе. И там все закончилось без голов от России: чешский вратарь Паржик отбил 30 бросков.