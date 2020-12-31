С кем Россия сыграет в плей-офф МЧМ. Все варианты
Сборная России обыграла Швецию (4:3, ОТ) на МЧМ-2021. Этим результатом Россия обеспечила себе минимум второе место в группе. За четыре матча сборная набрала восемь очков. Швеция и США идут сразу за ней. Им предстоит очная встреча, от которой зависит окончательное распределение мест в группе для трех лидирующих команд.
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При равенстве очков места на МЧМ распределяются по результатам личных встреч. Если Россия занимает первое место в группе, соперник по четвертьфиналу – Словакия. Если второе, соперник – Германия. По регламенту МЧМ команды разделены на две группы по пять сборных. В плей-офф выходят четыре лучшие сборные из каждой группы.
Вот все возможные варианты по матчу Швеция – США. Он стартует 1 января в 05:30 по московскому времени.
- Победа Швеции в основное время. Швеция занимает первое место в группе, Россия – второе.
- Победа Швеции в овертайме или в буллитах. Швеция cтановится на первое место в группе, Россия – вторая.
- Победа США в основное время. США занимает первое место в группе, Россия – второе.
- Победа США в овертайме или в буллитах. Россия занимает первое место в группе. США – второе.
Единственный устраивающий Россию вариант – победа США в овертайме или по буллитам. При таком раскладе у трех команд будет по восемь очков. Россия выиграла матчи у обеих, поэтому автоматически встанет на первое место в группе. Швеция тогда же упадет сразу на третье, потому что получит отрицательную статистику еще и против США.
России здесь мешает матч против Чехии (0:2). Для чехов победа над Россией пока остается единственной на турнире. У нее остается еще игра против Австрии, которая имеет 0 очков и разницу шайб 1:22. В другой группе определены все участники плей-офф. Канада и Финляндия сыграют в матче за первое место, Германия уже точно третья, Словакия – четвертая.
Четвертьфинальные игры состоятся 2-3 января. Пока известны такие даты и время. В одну из них сыграет Россия:
- 02.01.2021. 20:00
- 02.01.2021. 23:30
- 03.01.2021. 03:00
- 03.01.2021. 06:30
Первый канал точно покажет четвертьфинальную игру с участием сборной России. Трансляцию остальных матчей проведет «Матч ТВ».
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