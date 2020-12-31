С кем Россия сыграет в плей-офф МЧМ. Все варианты

Сборная России обыграла Швецию (4:3, ОТ) на МЧМ-2021. Этим результатом Россия обеспечила себе минимум второе место в группе. За четыре матча сборная набрала восемь очков. Швеция и США идут сразу за ней. Им предстоит очная встреча, от которой зависит окончательное распределение мест в группе для трех лидирующих команд.

Россия прервала победную серию Швеции на групповых этапах МЧМ. Она продлилась 54 матча