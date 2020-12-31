Родион Амиров
МЧМ-2021
Хоккей
Россия U20
Амиров – главный бомбардир сборной России на групповом этапе МЧМ-2021
4 часа назад
Сборная России U20 завершила выступление на групповом этапе МЧМ-2021. Пока известно, что она займет место не ниже второго. Соперником по плей-офф будет Германия или Словакия.
Родион Амиров набрал шесть очков в четырех играх. Он забросил две шайбы и сделал четыре ассиста. Автор победного гола в ворота Швеции (4:3, ОТ) Марат Хуснутдинов имеет пять очков.
Остальные игроки набрали меньше. Вратарь Ярослав Аскаров пропустил восемь шайб за три игры на МЧМ-2021. Артур Ахтямов сыграл одну игру против Австрии (7:1).
Амиров – лучший игрок сборной России в игре против Швеции
Россия прервала победную серию Швеции на групповых этапах МЧМ. Она продлилась 54 матча
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