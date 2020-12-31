Амиров – главный бомбардир сборной России на групповом этапе МЧМ-2021

Сборная России U20 завершила выступление на групповом этапе МЧМ-2021. Пока известно, что она займет место не ниже второго. Соперником по плей-офф будет Германия или Словакия.

Родион Амиров набрал шесть очков в четырех играх. Он забросил две шайбы и сделал четыре ассиста. Автор победного гола в ворота Швеции (4:3, ОТ) Марат Хуснутдинов имеет пять очков.

Остальные игроки набрали меньше. Вратарь Ярослав Аскаров пропустил восемь шайб за три игры на МЧМ-2021. Артур Ахтямов сыграл одну игру против Австрии (7:1).

Амиров – лучший игрок сборной России в игре против Швеции

Россия прервала победную серию Швеции на групповых этапах МЧМ. Она продлилась 54 матча