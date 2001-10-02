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Хоккеист
Родион Амиров
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Родион Амиров
Дата рождения
2 октября 2001 г.
Факт
На драфте НХЛ 2020 г. был выбран «Торонто» под общим 15-м номером
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