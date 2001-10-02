Родион Амиров

Дата рождения
2 октября 2001 г.
Факт
На драфте НХЛ 2020 г. был выбран «Торонто» под общим 15-м номером
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Хоккей
Амиров – главный бомбардир России на МЧМ-2021. Все очки он набрал на групповом этапе
#Родион Амиров
Хоккей
Четыре игрока Канады входят в топ-10 бомбардиров МЧМ-2021. Из России – 0
#МЧМ-2021
Хоккей
Зеграс – главный бомбардир МЧМ-2021 после группового этапа
#МЧМ-2021
Хоккей
Амиров – главный бомбардир сборной России на групповом этапе МЧМ-2021
#Родион Амиров
Хоккей
Амиров – лучший игрок сборной России в игре против Швеции
#Родион Амиров
Хоккей
Россия обыграла Швецию на МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
«Рейнджерс» выбрал Лафренье под первым номером на драфте НХЛ
#НХЛ