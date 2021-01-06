Родион Амиров
МЧМ-2021
Хоккей
Россия U20
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#Родион Амиров #Россия U20 #МЧМ-2021 #Хоккей

Амиров – главный бомбардир России на МЧМ-2021. Все очки он набрал на групповом этапе

10 часов назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная России U20 заняла четвертое место на МЧМ-2021. Она проиграла за турнир три матча из семи. В плей-офф Россия забросила только три шайбы, а пропустила десять.

Родион Амиров остался лучшим бомбардиром команды с шестью набранными очками. Он уместил их в три матча группового этапа.

Амиров – лучший игрок сборной России в игре против Швеции. Там он забросил шайбу и сделал два ассиста. Еще у него были гол и передача в матче с австрийцами. Против США – ассист.

На клубном уровне Амиров играет за «Салават Юлаев». В сезоне-2020/21 он набрал в КХЛ восемь очков за 23 матча. Амирову 19 лет.

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