Четыре игрока Канады входят в топ-10 бомбардиров МЧМ-2021. Из России – 0

Канада U20 и Россия U20 сыграют в полуфинале МЧМ-2021. Игра стартует 5 января в 02:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Канада – Россия

Сразу четыре игрока сборной Канады входят в десятку лучших бомбардиров МЧМ-2021:

🇨🇦 Дилан Козенс – 13

🇨🇦 Пейтон Кребс – 8

🇨🇦 Коннор Макмайкл – 7

🇨🇦 Куинтон Байфилд – 7

Родион Амиров остается лучшим по очкам в составе сборной России. Он набрал шесть очков (2+4) за пять матчей на турнире.

Канада имеет лучшую разницу шайб на МЧМ-2021. За пять игр канадцы забили 36 раз, а пропустили всего четыре шайбы. Одну из этих шайб пустил запасной вратарь.

Игрок сборной США Тревор Зеграс набрал 15 очков на МЧМ-2021. Он идет первым в списке бомбардиров на турнире.

Канада лидирует по победам в матчах с Россией на МЧМ