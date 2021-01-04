МЧМ-2021
Хоккей
Родион Амиров
Куинтон Байфилд
Дилан Козенс
Пейтон Кребс
Коннор Макмайкл
Россия U20
Канада U20
#МЧМ-2021 #Россия U20 #Канада U20 #Дилан Козенс #Коннор Макмайкл #Хоккей #Родион Амиров #Куинтон Байфилд #Пейтон Кребс
Четыре игрока Канады входят в топ-10 бомбардиров МЧМ-2021. Из России – 0
вчера, 17:27
Канада U20 и Россия U20 сыграют в полуфинале МЧМ-2021. Игра стартует 5 января в 02:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Канада – Россия
Сразу четыре игрока сборной Канады входят в десятку лучших бомбардиров МЧМ-2021:
🇨🇦 Дилан Козенс – 13
🇨🇦 Пейтон Кребс – 8
🇨🇦 Коннор Макмайкл – 7
🇨🇦 Куинтон Байфилд – 7
Родион Амиров остается лучшим по очкам в составе сборной России. Он набрал шесть очков (2+4) за пять матчей на турнире.
Канада имеет лучшую разницу шайб на МЧМ-2021. За пять игр канадцы забили 36 раз, а пропустили всего четыре шайбы. Одну из этих шайб пустил запасной вратарь.
Игрок сборной США Тревор Зеграс набрал 15 очков на МЧМ-2021. Он идет первым в списке бомбардиров на турнире.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые