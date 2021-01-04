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#МЧМ-2021 #Россия U20 #Канада U20 #Хоккей

Канада лидирует по победам в матчах с Россией на МЧМ

вчера, 17:00

Keystone Press Agency/Global Look Press

Канада U20 и Россия U20 сыграют в полуфинале МЧМ-2021. Матч стартует 5 января в 02:00 по московскому времени. США U20 и Финляндия U20 встретятся в другом полуфинале. Их игра начнется в 05:30 по Москве.

Где смотреть матч Канада – Россия

Канада и Россия играли на МЧМ 27 раз. Канада имеет 14 побед, Россия – 12. Еще в одном матче была ничья.

На стадии полуфинала Канада и Россия до этого встречались в 2012 году. Тогда Россия выиграла со счетом 6:5 и вышла в финал.

Последний раз Канада и Россия играли официальный матч в финале МЧМ-2020. Канадцы победили со счетом 4:3. Перед МЧМ-2021 Канада выиграла товарищескую игру (1:0).

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