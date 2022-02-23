У хоккеиста Амирова обнаружена опухоль мозга. Все вскрылось из-за сотрясения, хотя в январе он еще играл в КХЛ
Что надо знать о состоянии здоровья Родиона Амирова
Родион Амиров – 20-летний хоккеист из «Торонто». Он начинал карьеру и проводил этот сезон в составе «Салавата Юлаева». В 2020-м «Торонто» выбрал Амирова на драфте НХЛ. Там он ушел в первом раунде под 15-м номером. Осенью 2020-го Амиров стал первым игроком в истории взрослой сборной России, забившим в трех дебютных для себя матчах на Евротуре.
Агент Дэн Мильштейн первым написал в твиттере о состоянии здоровья Родиона Амирова. Он опубликовал собственное официальное заявление. Там рассказывается, что Амиров находится на лечении в Германии. Тренируется на льду по три раза в неделю и проводит ежедневные тренировки в зале. В релизе Мильштейн поблагодарил «Салават Юлаев» и «Торонто».
Есть официальное заявление и на сайте «Торонто» (похожее – у «Салавата Юлаева»). Главное:
- В процессе лечения сентябрьской травмы открылись новые симптомы;
- Клиника проводила обширные исследования;
- Амиров уже точно не сыграет до конца сезона;
- Медперсонал «Торонто» и «Уфы» постоянно на связи с немецкими врачами.
Sportsnet выпустил материал под авторством Эллиота Фридмана. Там есть комментарий Амирова: «Многие люди имеют болезни. Я хочу показать своим примером, что могу дать людям надежду». Амиров вспоминает игроков из НХЛ Брайана Бойла и Оскара Линдблома. Еще он свяжется с Максом Парро. Этот сноубордист победил болезнь Ходжкина и взял золото Олимпиады-2022.
Фридман подробно рассказывает хронологию развития ситуации. В сентябре Амиров получил травму ключицы и сотрясение мозга, когда врезался в борт. Тогда же поехал на обследование в Германию. Врачи в Дюссельдорфе провели обследование, Амиров вернулся в КХЛ через девять недель. Позже врачи попросили Амирова приехать еще раз, чтобы все перепроверить.
До 2022 года он никуда не ездил. Последний матч Амирова в КХЛ был 3 января. Дальше он стал чувствовать головокружение и проблемы со зрением. 28 января врачи из Германии поставили окончательный диагноз – это опухоль мозга. Сам Амиров и два клуба весь месяц не раскрывали информацию о его состоянии здоровья. Раскрыли, когда к этому оказался готов сам Амиров.
Сейчас фанаты оставляют слова поддержки под его январским постом в инстаграме:
Амиров – один из самых заметных талантов в русском хоккее
Уже три сезона Амиров играет на взрослом уровне. Летом 2021 года Амиров ездил на официальные сборы с «Торонто». Он подписал с клубом трехлетний контракт новичка, но пока так и не сыграл в НХЛ. Обратная годовая аренда в «Салават Юлаев» задумывалась для укрепления его здоровья. Тренер «Салавата Юлаева» Лямся говорил, что Амиров прибавил даже за лето.
Амиров считался звездой России на МЧМ-2021. Тот турнир у него не получился. Амиров забил два гола и сделал четыре ассиста, но главные матчи завершал с минусовым показателем полезности и без голов. В той сборной и в «Салавате Юлаеве» Амиров играл с защитником Мухаммадулиным. Он уже подписал контракт с «Нью-Джерси» и уедет в НХЛ после этого сезона.
«Торонто» рассматривал Амирова на ближайшее будущее. В этом сезоне он провел 10 матчей за «Салават Юлаев» в КХЛ, набрал три очка (1+2). Имел показатель полезности +2. Играл бы чаще, но помешала та сентябрьская травма из матча с «Автомобилистом». В «Салавате» Амиров выходил в среднем на 10-13 минут за матч, хотя только в октябре 2021 года отметил 20-летие.
Как Родион Амиров забивал в КХЛ: