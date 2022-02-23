У хоккеиста Амирова обнаружена опухоль мозга. Все вскрылось из-за сотрясения, хотя в январе он еще играл в КХЛ

Sportsnet выпустил материал под авторством Эллиота Фридмана. Там есть комментарий Амирова: «Многие люди имеют болезни. Я хочу показать своим примером, что могу дать людям надежду». Амиров вспоминает игроков из НХЛ Брайана Бойла и Оскара Линдблома. Еще он свяжется с Максом Парро. Этот сноубордист победил болезнь Ходжкина и взял золото Олимпиады-2022.

Фридман подробно рассказывает хронологию развития ситуации. В сентябре Амиров получил травму ключицы и сотрясение мозга, когда врезался в борт. Тогда же поехал на обследование в Германию. Врачи в Дюссельдорфе провели обследование, Амиров вернулся в КХЛ через девять недель. Позже врачи попросили Амирова приехать еще раз, чтобы все перепроверить.

До 2022 года он никуда не ездил. Последний матч Амирова в КХЛ был 3 января. Дальше он стал чувствовать головокружение и проблемы со зрением. 28 января врачи из Германии поставили окончательный диагноз – это опухоль мозга. Сам Амиров и два клуба весь месяц не раскрывали информацию о его состоянии здоровья. Раскрыли, когда к этому оказался готов сам Амиров.

Сейчас фанаты оставляют слова поддержки под его январским постом в инстаграме: