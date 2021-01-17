У Леверта, который был частью обмена Хардена, опухоль на почке. Непонятно, знал ли «Бруклин»
Карис Леверт был частью многоходовочки с переходом Джеймса Хардена в «Бруклин». Дело было так: Леверт выступал за «Бруклин», но в результате трансфера Хардена отправился в «Индиану».
Леверт должен был заменить Виктора Оладипо, перешедшего в «Хьюстон», и травмированного Ти Джея Уоррена. Но через пару дней после решения всех вопросов по переходу Леверта выяснилось, что его дебют за «Индиану» откладывается из-за опухоли на почке.
Как отреагировала «Индиана» и что говорит Леверт?
Какие детали ясны на данный момент:
• Сейчас нельзя спрогнозировать даты возвращения Леверта. «Индиана» на официальном сайте объявила, что Леверт пройдет дополнительные медицинские обследования и получит необходимое лечение.
Он выбыл на неопределенный срок.
• Есть реакция от самого Леверта. Он благодарит клуб за поддержку:
«От своего имени и от имени семьи хочу поблагодарить «Индиану» и ее руководству за поддержку. Мы благодарны за предоставленную помощь. И я надеюсь вернуться к тренировочному процессу как можно быстрее».
• Есть заявление и от самой «Индианы». От имени клуба говорил президент Кевин Притчард. Притчард сказал, что появление Леверта в клубе нельзя назвать случайным – его приобрели за форму, которую он демонстрировал в «Бруклине». Притчард пояснил: боссам «Индианы» понравились выступления Леверта в предыдущих сезонах, и они надеялись, что в новом клубе тот выйдет на свой пик.
«Мы знаем, что его ждет большая карьера. Мы будем поддерживать его все время и будем очень ждать его возвращения на тренировочную площадку.
Есть шанс, что он вернется в ближайшее время. И это нас очень успокаивает. Мы были готовы приняться этот риск. И мы сделаем все, чтобы помочь Карису. Все будет хорошо, современная медицина творит чудеса».
В соцсетях клуб показал такой ролик:
Стоп, а что «Бруклин»? Там не знали о болезни игрока?
Кажется, что нет. От «Бруклина» до сих пор нет заявления по этому моменту. Впервые новость о проблемах Леверта появилась только после медобследования.
Один из самых надежных инсайдеров по НБА журналист The Athletic Шэмс Чарания написал: у Леверта выявили проблемы со здоровьем. Из-за этого «Индиана» дополнительно получила пик второго раунда.
Похоже, «Бруклин» не знал о проблемах Кариса Леверта, ведь до саги с переходом Хардена задействовал Леверта во всех матчах сезона. В последний раз за клуб Леверт сыграл 13 января (набрал 20 очков в победном матче против «Денвера») – за день до объявления об обмене.