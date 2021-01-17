Карис Леверт
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#Карис Леверт #НБА #Джеймс Харден #баскетбол #Хьюстон #Бруклин #Индиана

У Леверта, который был частью обмена Хардена, опухоль на почке. Непонятно, знал ли «Бруклин»

2 часа назад

Карис Леверт был частью многоходовочки с переходом Джеймса Хардена в «Бруклин». Дело было так: Леверт выступал за «Бруклин», но в результате трансфера Хардена отправился в «Индиану».

Леверт должен был заменить Виктора Оладипо, перешедшего в «Хьюстон», и травмированного Ти Джея Уоррена. Но через пару дней после решения всех вопросов по переходу Леверта выяснилось, что его дебют за «Индиану» откладывается из-за опухоли на почке.

инстаграм Кариса Леверта

Как отреагировала «Индиана» и что говорит Леверт?

Какие детали ясны на данный момент:

• Сейчас нельзя спрогнозировать даты возвращения Леверта. «Индиана» на официальном сайте объявила, что Леверт пройдет дополнительные медицинские обследования и получит необходимое лечение.

Он выбыл на неопределенный срок.

• Есть реакция от самого Леверта. Он благодарит клуб за поддержку:

«От своего имени и от имени семьи хочу поблагодарить «Индиану» и ее руководству за поддержку. Мы благодарны за предоставленную помощь. И я надеюсь вернуться к тренировочному процессу как можно быстрее».

• Есть заявление и от самой «Индианы». От имени клуба говорил президент Кевин Притчард. Притчард сказал, что появление Леверта в клубе нельзя назвать случайным – его приобрели за форму, которую он демонстрировал в «Бруклине». Притчард пояснил: боссам «Индианы» понравились выступления Леверта в предыдущих сезонах, и они надеялись, что в новом клубе тот выйдет на свой пик.

«Мы знаем, что его ждет большая карьера. Мы будем поддерживать его все время и будем очень ждать его возвращения на тренировочную площадку.

Есть шанс, что он вернется в ближайшее время. И это нас очень успокаивает. Мы были готовы приняться этот риск. И мы сделаем все, чтобы помочь Карису. Все будет хорошо, современная медицина творит чудеса».

В соцсетях клуб показал такой ролик:

Стоп, а что «Бруклин»? Там не знали о болезни игрока?

Кажется, что нет. От «Бруклина» до сих пор нет заявления по этому моменту. Впервые новость о проблемах Леверта появилась только после медобследования.

Один из самых надежных инсайдеров по НБА журналист The Athletic Шэмс Чарания написал: у Леверта выявили проблемы со здоровьем. Из-за этого «Индиана» дополнительно получила пик второго раунда.

Похоже, «Бруклин» не знал о проблемах Кариса Леверта, ведь до саги с переходом Хардена задействовал Леверта во всех матчах сезона. В последний раз за клуб Леверт сыграл 13 января (набрал 20 очков в победном матче против «Денвера») – за день до объявления об обмене.

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