У Леверта, который был частью обмена Хардена, опухоль на почке. Непонятно, знал ли «Бруклин»

• Есть заявление и от самой «Индианы». От имени клуба говорил президент Кевин Притчард. Притчард сказал, что появление Леверта в клубе нельзя назвать случайным – его приобрели за форму, которую он демонстрировал в «Бруклине». Притчард пояснил: боссам «Индианы» понравились выступления Леверта в предыдущих сезонах, и они надеялись, что в новом клубе тот выйдет на свой пик.

«Мы знаем, что его ждет большая карьера. Мы будем поддерживать его все время и будем очень ждать его возвращения на тренировочную площадку.

Есть шанс, что он вернется в ближайшее время. И это нас очень успокаивает. Мы были готовы приняться этот риск. И мы сделаем все, чтобы помочь Карису. Все будет хорошо, современная медицина творит чудеса».

В соцсетях клуб показал такой ролик: