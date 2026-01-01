Карис Леверт

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Леверт успешно прооперирован, дальнейшее лечение не требуется. Сроки возвращения пока неизвестны
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У Леверта, который был частью обмена Хардена, опухоль на почке. Непонятно, знал ли «Бруклин»
#Карис Леверт
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