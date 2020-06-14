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Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико», которой удалили опухоль мозга
У Диего Косты очередной не очень удачный сезон в Испании. Со стороны прижимают суды, которые бьются с ним из-за неуплаты налогов. На поле расстраивает плохая статистика.
До матча с «Атлетиком» Коста в последний раз забивал в конце октября в матче с «Валенсией». С тех пор в Примере у Косты было 7 матчей, в которых он отдал один голевой пас и забил один мяч.
На фоне последних трех сезонов «Атлетико» у Косты одинаково ужасная статистика.
В игре с «Атлетиком» Коста забил третий гол в этом сезоне Примеры и посвятил его футболистке «Атлетико» Вирджинии Торресилья: поднял над головой майку с 14-м номером – под ним играет Торресилье.
В мае Торресилья несколько дней страдала из-за сильных головных болей. В какой-то момент после советов врачей «Атлетико» она поехала в больницу и сделала томограму – так у Торресильи нашли опухоль мозга. Опухоль оказалось доброкачественной, девушке сделали операцию и через несколько дней отпустили домой на восстановление.
В это время Пау Газоль, Икер Касильяс и другие звезды спорта поддерживали Торресилью в соцсетях. После операции она написала: «Это чудо. Я выиграла главную битву в своей жизни. Всем спасибо».
На жест Диего Косты Торресилья тоже отреагировала – опубликовала фотографию эпизода и подписала:
«Жизнь поражает меня, но я могу справиться даже с большими трудностями. Благодаря таким моментам я никогда ничего не боюсь. Ты – чудо».