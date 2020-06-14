Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико», которой удалили опухоль мозга

В мае Торресилья несколько дней страдала из-за сильных головных болей. В какой-то момент после советов врачей «Атлетико» она поехала в больницу и сделала томограму – так у Торресильи нашли опухоль мозга. Опухоль оказалось доброкачественной, девушке сделали операцию и через несколько дней отпустили домой на восстановление.

В это время Пау Газоль, Икер Касильяс и другие звезды спорта поддерживали Торресилью в соцсетях. После операции она написала: «Это чудо. Я выиграла главную битву в своей жизни. Всем спасибо».

На жест Диего Косты Торресилья тоже отреагировала – опубликовала фотографию эпизода и подписала:

«Жизнь поражает меня, но я могу справиться даже с большими трудностями. Благодаря таким моментам я никогда ничего не боюсь. Ты – чудо».