Пау Газоль

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Баскетбол
Пау Газоль завершил карьеру. Его последним клубом была «Барселона»
#Пау Газоль
Баскетбол
«Барселона» объявила о переходе 40-летнего Пау Газоля. Он вернулся в клуб спустя 20 лет после отъезда в НБА
#Барселона (б)
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Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико», которой удалили опухоль мозга
#Диего Коста
Марк Газоль выпивает залпом бутылку вина, копается в огороде и выигрывает за год НБА + чемпионат мира
#Марк Газоль
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