Пау Газоль

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Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико», которой удалили опухоль мозга
#Диего Коста
Марк Газоль выпивает залпом бутылку вина, копается в огороде и выигрывает за год НБА + чемпионат мира
#Марк Газоль