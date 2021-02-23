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Пау Газоль
«Барселона» объявила о переходе 40-летнего Пау Газоля. Он вернулся в клуб спустя 20 лет после отъезда в НБА
3 часа назад
Пау Газоль подписал контракт с «Барселоной» до июня 2021 года, говорится на сайте клуба.
- Газоль играл за «Барселону» с 1999 по 2001 год и провел за команду в общей сложности 108 матчей.
- В 21 год он уехал в НБА, где начал выступления за «Мемфис». В дебютном сезоне-2001/02 получил звание новичка года. Потом он играл за «Лейкерс», «Чикаго Буллз», «Сан-Антонио», «Милуоки».
- Пау дважды выигрывал НБА с «Лейкерс», шесть раз участвовал в Матчах всех звезд, четыре раза попадал в символические сборные сезона НБА. Всего он провел в лиге 18 сезонов и отыграл 1362 матча.
- С марта 2019 года Пау не выходил на площадки из-за травмы.
- На международном уровне Пау выигрывал со сборной Испании три чемпионата Европы, два чемпионата мира и трижды становился призером Олимпийских игр (две серебрянные медали и одна бронзовая).
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