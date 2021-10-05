Пау Газоль
Лос-Анджелес Лейкерс
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#Пау Газоль #Лос-Анджелес Лейкерс

Пау Газоль завершил карьеру. Его последним клубом была «Барселона»

вчера, 19:42

Пау Газоль объявил о завершении карьеры. Об этом он рассказал на пресс-конференции. «Барселона» подтвердила, что Газоль больше за нее не сыграет.

Газоль начал карьеру во взрослой команде «Барселоны» в 1999 году. В феврале 2021 года он вернулся в клуб.

«Барселона» объявила о переходе 40-летнего Пау Газоля. Он вернулся в клуб спустя 20 лет после отъезда в НБА

Главным клубом в карьере Газоля был «Лос-Анджелес Лейкерс». С ним Газоль дважды выигрывал чемпионство в НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» уже поздравил Газоля с завершением карьеры.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Барселоны»
А это его брат
Марк Газоль выпивает залпом бутылку вина, копается в огороде и выигрывает за год НБА + чемпионат мира
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