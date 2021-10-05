Пау Газоль
Лос-Анджелес Лейкерс
Пау Газоль завершил карьеру. Его последним клубом была «Барселона»
вчера, 19:42
Пау Газоль объявил о завершении карьеры. Об этом он рассказал на пресс-конференции. «Барселона» подтвердила, что Газоль больше за нее не сыграет.
Газоль начал карьеру во взрослой команде «Барселоны» в 1999 году. В феврале 2021 года он вернулся в клуб.
«Барселона» объявила о переходе 40-летнего Пау Газоля. Он вернулся в клуб спустя 20 лет после отъезда в НБА
Главным клубом в карьере Газоля был «Лос-Анджелес Лейкерс». С ним Газоль дважды выигрывал чемпионство в НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» уже поздравил Газоля с завершением карьеры.
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