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Вратарь «Алавеса» забылся и поймал мяч далеко за штрафной
13 июня, 19:20
Чего достиг Фернандо Пачеко к 28 годам:
- Игры за все команды «Реала», но ни одного матча за первую.
- Победы в Суперкубке Испании и на клубном ЧМ. Везде – третий вратарь.
- Пять сезонов в составе «Алавеса».
- Три отраженных пенальти в сезоне-2019/20.
- Вот такие спасения на тренировках:
На кадре ниже тоже Фернандо Пачеко. На 19-й минуте матча против «Эспаньола» он неудачно вышел из ворот и схватил мяч за пределами штрафной. Итог – красная карточка.
В меньшинстве «Алавес» ничего не сделал против последней команды чемпионата (0:2). Серия без побед растянулась уже на три матча.
В твиттере Пачеко уже сравнили с баскетболистом.
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