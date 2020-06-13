  • Фернандо Пачеко
  • Примера
  • Футбол
  • Эспаньол
  • Алавес
Поделиться:
Комментарии:
0
#Фернандо Пачеко #Футбол #Примера #Эспаньол #Алавес

Вратарь «Алавеса» забылся и поймал мяч далеко за штрафной

13 июня, 19:20

Keystone Press Agency/Global Look Press

Чего достиг Фернандо Пачеко к 28 годам:

  • Игры за все команды «Реала», но ни одного матча за первую.
  • Победы в Суперкубке Испании и на клубном ЧМ. Везде – третий вратарь.
  • Пять сезонов в составе «Алавеса».
  • Три отраженных пенальти в сезоне-2019/20.
  • Вот такие спасения на тренировках:

На кадре ниже тоже Фернандо Пачеко. На 19-й минуте матча против «Эспаньола» он неудачно вышел из ворот и схватил мяч за пределами штрафной. Итог – красная карточка. 

Официальный сайт Алавеса

В меньшинстве «Алавес» ничего не сделал против последней команды чемпионата (0:2). Серия без побед растянулась уже на три матча. 

В твиттере Пачеко уже сравнили с баскетболистом.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще больше вратарских косяков
Вратарь «Герты» стабильно косячит. Уже четыре фэйла за сезон!
Один вратарь «Шальке» сбегает в другой клуб, второй – постоянно ошибается
Самый смешной гол Бундеслиги: вратарь «Байера» забил с пенальти, праздновал и пропустил с 50-и метров
Сразу два случая, когда вратарь убежал на угловой и получил в пустые ворота
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Фернандо Пачеко
#Футбол
#Примера
#Эспаньол
#Алавес