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#Руне Ярстейн #Бундеслига #Герта #РБ Лейпциг #Кельн #Аугсбург #Падерборн

Вратарь «Герты» стабильно косячит. Уже четыре фэйла за сезон!

28 мая, 14:31

Matthias Koch / Global Look Press

В матче против «Лейпцига» вратарь «Герты» Руне Ярстейн отбил несложный удар Патрика Шика. Но только в свои ворота. 

Руне Ярстейн: «Не знаю, что произошло. Это было отвратительно. Я хотел быстро поймать мяч, но ударил его по себе. Но рад, что смогли сравнять. 2:2 в Лейпциге для нас – хороший результат». 

Но в этом сезоне у него были еще три ошибки, которые очень запомнились.

С «Аугсбургом». Ярстейн неудачно сыграл на выходе, «Герта» пропустила. Потом его еще и удалили.

С «Падерборном». Пропустил с нулевого угла

С «Кельном». Ярстейн дал себя обвести, успел вернуться назад, но все равно от его ноги мяч зашел в ворота.

  • Руне Ярстейну 35 лет. Вратарь Норвегии. За «Герту» играет с 2014 года.
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