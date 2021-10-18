Ковальчук станет генменеджером хоккейной сборной России на Олимпиаде в Пекине. Знарок будет консультантом

Сборная России по хоккею определилась с составом штаба на Олимпиаду в Пекине. Его огласил главный тренер Алексей Жамнов на пресс-конференции.

В штаб войдут Евгений Набоков, Сергей Гончар, Сергей Федоров и Алексей Кудашов.

Илья Ковальчук станет генеральным менеджером сборной.

Олег Знарок будет консультантом. На лавке сборной в Пекине его не будет.

Илье Ковальчуку 38 лет. Он официально не завершил карьеру хоккеиста, но с конца апреля не имеет действующего контракта. Тогда он разорвал соглашение с «Авангардом» и планировал возвращение в НХЛ, но до сих пор остается без клуба.

Олег Знарок теперь официально остался вне штаба России. Изначально Федерация хоккея России объявила, что именно он будет главным тренером. Но спустя три дня решение изменили и назначили Жамнова.