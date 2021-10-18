Илья Ковальчук
Россия (х)
Ковальчук станет генменеджером хоккейной сборной России на Олимпиаде в Пекине. Знарок будет консультантом
17 минут назад
Сборная России по хоккею определилась с составом штаба на Олимпиаду в Пекине. Его огласил главный тренер Алексей Жамнов на пресс-конференции.
- В штаб войдут Евгений Набоков, Сергей Гончар, Сергей Федоров и Алексей Кудашов.
- Илья Ковальчук станет генеральным менеджером сборной.
- Олег Знарок будет консультантом. На лавке сборной в Пекине его не будет.
Илье Ковальчуку 38 лет. Он официально не завершил карьеру хоккеиста, но с конца апреля не имеет действующего контракта. Тогда он разорвал соглашение с «Авангардом» и планировал возвращение в НХЛ, но до сих пор остается без клуба.
Олег Знарок теперь официально остался вне штаба России. Изначально Федерация хоккея России объявила, что именно он будет главным тренером. Но спустя три дня решение изменили и назначили Жамнова.
- Олимпиада стартует 4 февраля. Олимпийский турнир по хоккею – 9 февраля.
- На ОИ ожидаются игроки из НХЛ. Лига официально объявила, что отпустит их, если ситуация с ковидом не ухудшится.
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