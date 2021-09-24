Главный тренер «Динамо» Кудашов установил рекорд КХЛ по победам подряд. Прежний был у Знарка и держался три года

Алексей Кудашов выиграл 24-й матч подряд в КХЛ. Его московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче регулярного чемпионата. Статистика Кудашова:

8 побед с «Динамо» (сезон-2021/22)

16 побед со СКА (сезон-2019/20)

В сезоне-2020/21 Кудашов никого не тренировал. Предыдущий рекорд держался три года и принадлежал Олегу Знарку. Тот 23 раза побеждал со СКА на стыке сезонов-2016/17 и 2017/18.

«Динамо» после восьми матчей лидирует в таблице Запада с восемью очками. Это единственный клуб КХЛ, еще ни разу не проигравший в сезоне. В последний раз «Динамо» стартовало с восьми побед в сезоне в 1992 году, а в эпоху КХЛ – ни разу.