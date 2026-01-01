Милош Ржига

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Умер экс-тренер «Спартака» и СКА Ржига. Ему был 61 год
#Милош Ржига
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Заставлял вратаря танцевать, падал перед командой на колени, плакал в интервью. Каким мы запомним Милоша Ржигу
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#Милош Ржига
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