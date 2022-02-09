Стогниенко комментирует хоккей на Олимпиаде-2022. Это волнует всех больше, чем игра России
Олимпийский хоккейный турнир стартовал 9 февраля матчем Россия – Швейцария. Его показала «Россия 1». Комментаторы – Владимир Стогниенко и Андрей Николишин. Матчи сборной России на Олимпиаде-2022 поделены между Первым каналом и «Россией 1». «Матч ТВ» покажет игры других сборных – без участия России. Стогниенко и Николишин отработают минимум два матча сборной России.
В 2018 году Владимир Стогниенко рассказывал об отношении к хоккею: «За хоккеем я слежу ненамного меньше футбола. НХЛ смотреть, конечно, тяжеловато, учитывая различие в часовых поясах, хотя, когда дело дойдет до финалов конференций, думаю, что обязательно посмотрю». На Олимпиаде-2022 знания по НХЛ не нужны – лига не отпустила туда игроков.
В интервью «Палачу» Стогниенко объяснял, что в 2018 году уже была договоренность о его работе комментатором хоккея на Олимпиаде. Тогда он заболел и не восстановился к началу турнира. Обычно Стогниенко комментирует футбол. Сейчас он работает шеф-редактором в Okko Спорт, где в этом сезоне проходят трансляции матчей АПЛ.
Многие удивляются, что Стогниенко комментирует хоккей:
Фанаты по-разному оценивают работу Стогниенко:
Критических постов по работе Николишина гораздо больше:
У Стогниенко уже был опыт работы комментатором на хоккее. Он комментировал Кубок мира-2016, когда его показывали ресурсы «Рамблера». Матчи транслировал в том числе и «Чемпионат». Андрей Николишин был чемпионом мира-1993 по хоккею и становился бронзовым призером Олимпиады-2002. До 2018 года он работал тренером, потом стал экспертом и комментатором.
На Первом канале матчи России будут комментировать Денис Казанский и Игорь Ларионов. Оба работали на МЧМ-2022. Этот турнир начался в декабре, но был отменен из-за положительных тестов на коронавирус в большинстве сборных. В планах – летнее продолжение. Игорь Ларионов чуть больше года назад сам возил молодежную сборную на МЧМ.
Россия растянет выступление на Олимпиаде-2022 минимум на четыре матча. В турнире участвуют 12 команд, которые разделены на три группы по четыре сборные. Все они выходят в плей-офф. Победители групп и лучшая команда со вторых мест напрямую попадут в четвертьфинал. Остальные проведут стыковые матчи за место на этой стадии.
Соперники России по группе: Швейцария, Дания, Чехия. Когда пройдут следующие матчи сборной России:
- 11 февраля. 07:10. Дания – Россия
- 12 февраля. 16:10. Россия – Чехия