Стогниенко комментирует хоккей на Олимпиаде-2022. Это волнует всех больше, чем игра России

Олимпийский хоккейный турнир стартовал 9 февраля матчем Россия – Швейцария. Его показала «Россия 1». Комментаторы – Владимир Стогниенко и Андрей Николишин. Матчи сборной России на Олимпиаде-2022 поделены между Первым каналом и «Россией 1». «Матч ТВ» покажет игры других сборных – без участия России. Стогниенко и Николишин отработают минимум два матча сборной России.

В 2018 году Владимир Стогниенко рассказывал об отношении к хоккею: «За хоккеем я слежу ненамного меньше футбола. НХЛ смотреть, конечно, тяжеловато, учитывая различие в часовых поясах, хотя, когда дело дойдет до финалов конференций, думаю, что обязательно посмотрю». На Олимпиаде-2022 знания по НХЛ не нужны – лига не отпустила туда игроков.

В интервью «Палачу» Стогниенко объяснял, что в 2018 году уже была договоренность о его работе комментатором хоккея на Олимпиаде. Тогда он заболел и не восстановился к началу турнира. Обычно Стогниенко комментирует футбол. Сейчас он работает шеф-редактором в Okko Спорт, где в этом сезоне проходят трансляции матчей АПЛ.

Многие удивляются, что Стогниенко комментирует хоккей: