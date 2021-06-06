Герой Канады на ЧМ-2021. Медитирует, наряжается поваром KFC и почти не забивает
Канада обыграла Финляндию (3:2, ОТ) в финале ЧМ-2021 по хоккею. Напоминаем контекст: Канада попала в плей-офф по итогам матча, где от нее ничего не зависело. Если бы Германия и Латвия (2:1) дошли до дополнительного времени, у ЧМ-2021 был бы другой чемпион. Германия победила Латвию в основное – тогда Канада стала соперником России.
Сборная Канады заняла четвертое место в группе B. За семь матчей группового этапа она набрала только десять очков. И проиграла больше матчей, чем выиграла. Все решалось в последней игре с Финляндией, где Канада доигралась до буллитов. Проиграла – и ждала результат той игры Германии и Латвии.
В плей-офф Канада была уже другой. Победа над Россией в овертайме – начало. Потом уверенная месть в матче с США. На групповом этапе канадцы проиграли США со счетом 1:5. Результат полуфинала – 4:2 в пользу Канады. В этой игре два голевых паса сделал Ник Пол – человек, который до этого набрал одно очко за все игры ЧМ-2021.
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Тот же Ник Пол – автор решающей шайбы в финале против Финляндии:
За весь турнир Ник Пол набрал четыре очка (2+2), три из них – в полуфинале и финале. Ему 26 лет, принадлежит «Оттаве». И такая внешне слабая статистика – норма для Пола. Два последних сезона НХЛ он стабильно набирает всего по 20 очков. За 56 матчей этого сезона Пол забросил за «Оттаву» только пять шайб. Поэтому каждый его гол – событие.
Однажды Пол сходил в ресторан рядом со стадионом, где поел морепродукты. Потом провел удачную игру. Партнеры по «Оттаве» сразу пошутили, что теперь ему надо постоянно быть в этом ресторане. В прошлом сезоне Пол даже играл в АХЛ, но воспринял это жизненным уроком. Занялся медитацией и поработал над катанием – оно помогло и в моменте с голом на ЧМ.
Пол рассказывал: «Худший критик – я сам. Я прошел через сложный процесс. Потом начал медитировать и отпускать это все. У меня была проблема с тем, чтобы увязать все события. Я концентрировал стресс на себе. В итоге это меня и сломало. Хорошо, что теперь я избавился от этого. Сейчас я в полном порядке».
Ник Пол любит необычные костюмы. Наряжается вместе с девушкой. Был стиральной машинкой:
Потом – поваром KFC. Девушка на время стала ведром с крыльями:
В декабре 2014-го Ник Пол подписывал первый контракт в НХЛ. В январе 2015-го он праздновал победу над Россией в финале МЧМ-2021. В том финале за Канаду играли Макдэвид, Доми, Пойнт и другие заметные игроки. Пол был только одним из многих, но стал автором важной шайбы в финале МЧМ. Теперь Пол стал полноценным героем взрослой Канады.