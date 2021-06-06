Герой Канады на ЧМ-2021. Медитирует, наряжается поваром KFC и почти не забивает

Канада обыграла Финляндию (3:2, ОТ) в финале ЧМ-2021 по хоккею. Напоминаем контекст: Канада попала в плей-офф по итогам матча, где от нее ничего не зависело. Если бы Германия и Латвия (2:1) дошли до дополнительного времени, у ЧМ-2021 был бы другой чемпион. Германия победила Латвию в основное – тогда Канада стала соперником России.

Сборная Канады заняла четвертое место в группе B. За семь матчей группового этапа она набрала только десять очков. И проиграла больше матчей, чем выиграла. Все решалось в последней игре с Финляндией, где Канада доигралась до буллитов. Проиграла – и ждала результат той игры Германии и Латвии.

В плей-офф Канада была уже другой. Победа над Россией в овертайме – начало. Потом уверенная месть в матче с США. На групповом этапе канадцы проиграли США со счетом 1:5. Результат полуфинала – 4:2 в пользу Канады. В этой игре два голевых паса сделал Ник Пол – человек, который до этого набрал одно очко за все игры ЧМ-2021.

Канада выиграла ЧМ-2021 по хоккею. Она дважды отыгрывалась в финале

Тот же Ник Пол – автор решающей шайбы в финале против Финляндии: